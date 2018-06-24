رودريجيز: بايرن ميونيخ أكثر جدية من ريال مدريد

أكد خاميس رودريجيز، نجم منتخب كولومبيا ونادي بايرن ميونيخ، أنه سعيد للغاية مع فريقه ولا يفكر في العودة إلى ريال مدريد في الوقت الحالي.

وقال خاميس رودريجيز في مُقابلة مع مدافع برشلونة جيرارد بيكيه: "الفرق بين بايرن ميونيخ وريال مدريد؟ هنا أكثر جدية وانغلاق ولكن أنا سعيد بالوضع".

وتابع حديثه: "التوقيع مع ريال مدريد كان حُلمي منذ الطفولة، ظننت أنني في موسمي الأول لن ألعب كثيرًا لكنني وجدت مدربا كبيرا مثل كارلو أنشيلوتي، من اليوم الأول جعلني ألعب، قدمت أكثر من 15 هدفًا و15 تمريرة حاسمة في موسمي الأول".

كما تحدث الكولومبي الدولي عن فترته مع زيدان، قائلًا: "كنا واضحين أننا نمر بمرحلة سيئة وكان علينا أن نفوز بشيء، فُزنا مرتين بدوري أبطال أوروبا وهو شيء فريد، سنتان لم أتمكن من اللعب فيها كثيراً لكنني تعلمت منها الكثير".

وأردف: "كانت لدي عروض أخرى من الأندية الكبرى، فكرت كثيرًا في كل شيء ولكنني كنت أعتقد أيضًا أنه بما أنني لعبت في العام الأول في ريال مدريد مع أنشيلوتي فلماذا لا أفعل في نادٍ مثل بايرن ميونيخ؟".