الأهرام يحدد الدفاع الجوي ملعبا له بالدوري

استقر مسؤولو نادي الأهرام سبورت برئاسة شركة صلة السعودية، على اختيار ملعب الدفاع الجوي للعب عليه مباريات الدوري العام بالموسم المقبل.

كما قرر مسؤولو الأهرام، تطوير الملاعب الفرعية بالاستاد لإقامة تدريبات الفريق عليه، وإنشاء حمام سباحة على نفقة تركي آل شيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية، والمالك للنادي المصري.

وكان نادي الأهرام، أعلن عن التعاقد مع صفقات قوية قبل بداية الموسم الجديد، أبرزها محمد حمدي ظهير أيسر المصري البورسعيدي، ومحمد مجدي قفشة صانع ألعاب إنبي، ورامي صبري مدافع إنبي، وأحمد خالد لاعب طنطا، ومحمد فاروق صانع ألعاب المقاولون العرب، تمهيدًا للمنافسة على بطولة الدوري المصري الممتاز والمشاركة بالبطولات الإفريقية بالعام المقبل.