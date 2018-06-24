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وزير الإعلام السوداني: تمدد إيران في اليمن يهدد السعودية

الأحد 24/يونيو/2018 - 02:15 ص
وزير الإعلام السوداني: تمدد إيران في اليمن يهدد السعودية
أحمد عثمان
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نعيم يوسف
 
قال أحمد عثمان، وزير الإعلام السوداني، إن بلاده تدعم شرعية اليمن، وتساند إعلامها الوطني.

وأضاف "عثمان"، خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten"، مساء السبت، أن هناك حرب إعلامية توازي الحرب العسكرية داخل اليمن.

وشدد وزير الإعلام السوداني، على "الشعب اليمني هو من يختار ويحكم وليس أي حكومة أخرى من دول التحالف"، موضحا أن التمدد المدعوم من قبل إيران في اليمن يعتبر تهديد للمملكة العربية السعودية.
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