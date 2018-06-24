مكرم محمد أحمد: إيران تؤجج الفتن الطائفية داخل الدول العربية



وشدد "مكرم"، خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten"، مساء السبت، على أن الحوثيين هم الأذرع الإيرانية في المنطقة العربية، مطالبًا بفضح تعنتهم ودور إيران في اليمن، مشددًا على أنها تؤجج الفتن الطائفية داخل الدول العربية.

أكد مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المملكة العربية السعودية عرضت على تنظيم الحوثيين السلام أكثر من ولكنهم رفضوا.