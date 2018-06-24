رسميا.. قاتل الفراعنة يغيب عن أوروجواي أمام روسيا

تأكد غياب خوسيه ماريا خيمنيز مدافع منتخب أورواجوي لكرة القدم، عن مباراة فريقه أمام روسيا، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لنهائيات كأس العالم.

ويأتي غياب مدافع أتليتكو مدريد الإسباني، عن المباراة بعد تأكد إصابته في عضلة الفخذ للقدم اليمنى، خلال مران منتخب بلاده الأخير، حسبما أكد الاتحاد الأورجوياني، في بيان رسمي عن حالته.

وكان خيمنيز، قد جلب ثلاثة نقاط هامة لمنتخب بلاده في افتتاح مشواره بالمونديال، بإحرازه هدف قاتل في مرمى المنتخب المصري في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

ويلتقي المنتخب الأورجوياني نظيره الروسي، في الرابعة عصرًا يوم الإثنين في مباراة تحديد صاحب المركز الأول، لحساب المجموعة الأولى من دور المجموعات لنهائيات كأس العالم.