مدرب حراس الأهلي: الشناوي سيشارك أمام السعودية

صرح طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلي، بأنه يتوقع مشاركة محمد الشناوي غدا الإثنين، أساسيا أمام السعودية في آخر مباريات المنتخب في كأس العالم المقامة حاليًا بروسيا.

وقال سليمان في تصريحات تليفزيونية لفضائية "أون سبورت": " الشناوي خاض أول مبارياته الدولية أمام البرتغال وصرحت بعدها أنه واضح عليه أنه يلعب دولياً لمدة 5 سنوات وشخصية الشناوي صنعت الفارق في ذلك".

وأضاف: "لو أحمد الشناوي كان متواجداً كان الجهاز الفني للمنتخب سيختار بين الشناوي أو عواد".

وتابع: "حسمنا الدوري قبل انتهائه بستة أسابيع تحديداً في مباراة إنبي وأشركنا الشناوي في مباراتين منهما".

واختتم سليمان تصريحاته قائلاً: "لو كنت مكان كوبر كنت سأقوم بإشراك الشناوي أمام السعودية وهذه قرائتي لرؤية الجهاز الفني للمنتخب".