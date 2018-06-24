أبو ريدة: معسكر المنتخب فى روسيا مثال للإلتزام والانضباط

أشاد المهندس هانى أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، بمعسكر المنتخب الوطني المقام في روسيا، على هامش المشاركة فى كأس العالم، مؤكدًا أن المعسكر مثالًا للالتزام والانضباط.

وأوضح أبو ريدة ريدة فى تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" مع الإعلامى كريم شحاتة، عبر شاشة "مصر الأولى" أن جميع الصور التى تم تداولها لبعض اللاعبين مع الفنانين، صور قديمة ولم تكن فى معسكر روسيا الحالى، مشيرًا إلى أن أعداء الوطن يروجون الشائعات حول المنتخب.

وأضاف رئيس الجبلاية، أن جميع اللاعبين ملتزمون أخلاقيًا، ولم يخرج أى منهما عن النص، لافتًا إلى أن قلة الخبرة تسببت فى الخروج المبكر للفراعنة من مونديال روسيا.