أبو ريدة: ملف التجديد لـ"كوبر" مؤجل لبعد المونديال

أكد هانى أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، أنه لم يتم مناقشة مصير الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر، بعد التوديع المبكر لمونديال روسيا 2018.

وأوضح أبو ريدة فى تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" مع الإعلامى كريم شحاتة، عبر شاشة "مصر الأولى" أن ملف التجديد أو رحيل هيكتور كوبر مؤجل لحيل الإنتهاء من المونديال، والعودة إلى مصر، لمناقشة مصير الخواجة مع أعضاء مجلس الجبلاية.