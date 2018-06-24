محامي ضحية أنابيب الشفط بالساحل: العلامات الإرشادية وضعت بعد الحادث ولا توجد نقطة أسعاف بالقرية



وبين رمزي خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "dmc"، مساء السبت، أن الاتهامات الموجة لمدير الصيانة ومدير القرية هي القتل الخطأ والأهمال الجسيم الذي ترتب عليه وفاة المجني عليه، مستكملًا لا بد وأن نقف ضد الأهمال، لأنه أخطر من الأرهاب، مشيرًا إلى أن أنبوبات شفط المياة تعمل أثناء تواجد المصيفين وهذا أمر في منتهى الخطورة، مؤكدًا لم يكن هناك سياج وأن العلامات الإرشادية وضعت بعد الحادث وفقًا لما اكتشفته النيابة أثناء المعاينة.



واستكمل محامي أسرة الضحية، أن قوة الشفط عالية جدًا، والمجني عليه ظل لاصق بالأنبوب ولم يتمكنوا من إخراجه، مشيرًا إلى أن القرية ليس بها نقطة إسعاف وأقرب نقطة كانت على بعد 15 كيلو، ولا يوجد طريق ممهد لدخول سيارة أسعاف.



قال إيهاب رمزي محامي أسرة ضحية الغرق بالساحل الشمالي "أحمد وصفي"، بعد تعرضه للشفط من قبل أنبوبة لسحب المياة من البحر لبحيرة صناعية خاصة بالمنتجع، إن القضية يتم التحقيق فيها بنيابة العلامين، والنيابة كلفت لجان لمعاينة وفحص سبب الحادث، مشيرًا إلى أن النيابة تحفظت على مدير الصيانة ومدير القرية وتم تجديد حبسهم 15 يوم على ذمة التحقيقات.