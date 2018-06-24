المسيرة الفنية للرسامة سلوى روضة شقير التي يحتفل جوجل بميلادها ؟





يحتفل محرك البحث الأشهر عالميًا "جوجل" بعيد ميلاد الفنانة التجريدية سلوى روضة شقير.

سلوى روضة شقير ولدت في 24 يوليو، ببيروت 1916، وهي فنانة ورسامة لبنانية الجنسية.

كانت الراحلة أول فنانة تجريدية بلبنان، على الرغم من عدم بيع أي من أعمالها حتى 1962، بدأت الرسم بلبنان في أستوديو الرسام "مصطفى فاروق"(1935)، و"عمر أنسي"(1942).

ويذكر أن معرضها للثقافة العربية في بيروت يعد أول معرض في العالم العربي للفن التجريدي والذي أقيم في 1947.

وغادرت الراحلة لبنان وسافرت لباريس 1948، وهناك درست في المدرسة المحلية العليا للفنون الجميلة وقامت بحضور ستوديو "فرناد ليجار".





معارض منفردة

سلوى روضة شقير، معنى الفردية، معنى التعددية، "المتحف العربي للفن الحديث، الدوحة، برعاية لورا بارلو".





النماذج الشريفة، سلوى روضة شقير، معرض مقام الفن، بيروت، 2010.





إنعكاسي الزمن، سلوى روضة شقير، مركز العرض ببيروت، 2011.





سلوى روضة شقير، مرح عصري، 2013.





معارض جماعية

الطريق إلى السلام، مركز بيروت للفن، 2009.





فن لبنان، مركز العرض ببيروت، 2012



