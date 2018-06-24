بيرهوف: كنا مرشحين للفوز بلقب المونديال ولكن!

صرح أوليفر بيرهوف مدير المنتخب ألمانيا، عقب الفوز الصعب على السويد بهدفين مقابل هدف في دور المجموعات بكأس العالم، والمقامة حاليًا بروسيا بأنهم كانوا مرشحين للفوز باللقب وأكد أن الفرق الكبيرة تعاني.

وقال بيرهوف في تصريحات تليفزيونية لفضائية بي ان سبورت: " كنا نعلم منذ البداية أن المباراة ستكون صعبة خاصة أن المنتخب السويدي يدافع بطريقة صلبة، منذ البداية حصلنا على الكثير من الفرص لأننا تفننا في إضاعة الفرص".

واختتم بيرهوف تصريحاته قائلاً: " أن تنتصر بعشرة لاعبين فهذا طابع شخصيتك وكنا مرشحين للفوز باللقب ولكن الفرق الكبيرة تعاني وليس نحن فقط فأسبانيا تعاني والبرازيل تعاني".