‎مرتجي يلبي دعوة السفير الألماني في القاهرة

‎حرص المهندس خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، على تلبية دعوة السفير الألماني لوي لحضور مباراة ألمانيا والسويد بمقر السفارة الألمانية والتي أقيمت مساء أمس، ضمن مباريات كأس العالم بروسيا ٢٠١٨ في حضور السفير السويدي.

‎وحرص السفير الألماني على إهداء المهندس خالد مرتجي "تي شيرت" منتخب ألمانيا يحمل إسم عضو مجلس إدارة الأهلي.

‎وكان المنتخب الألماني قد حافظ على حظوظه في التأهل لدور ال١٦ بمونديال روسيا بعدما حول تأخره بهدف إلى فوز ثمين في الوقت القاتل بهدفين مقابل هدف.