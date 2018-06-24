رسميا.. محمد صلاح مديرا فنيا لنادي بدر

قرر مجلس إدارة نادي بدر العائد من دوري الممتاز "ب" للقسم الثالث، تعيين محمد صلاح لاعب غزل شبين الأسبق مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم الجديد 2018-2019.

ويعاون صلاح في تدريب بدر كلاً من هاشم الجيزاوي مدرب عام وحمدي هاشم مدرب حراس ومحمد بكر مدرب آحمال وحمدي رمضان إصابات ملاعب وعبد الله علي مدير إداري وشعبان مبارك مشرف عام وحسين ربيع مدير كرة.

ويعد محمد صلاح لاعب سابق في أندية غزل شبين، وغزل المحلة، وبترول أسيوط، وسبق له تدريب غزل شبين، ونادي منوف، وصعد في الموسم الماضي بنادي نجوم السادات للقسم الثالث.