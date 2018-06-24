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محرك البحث الأشهر في العالم "جوجل" يحتفي بـ"سلوى روضة شقير" فمن هي ؟

الأحد 24/يونيو/2018 - 12:43 ص
محرك البحث الأشهر في العالم جوجل يحتفي بـسلوى روضة شقير فمن هي ؟
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الفجر الفني
 


يحتفل محرك البحث الأشهر عالميًا "جوجل" بعيد ميلاد الفنانة التجريدية سلوى روضة شقير.


سلوى روضة شقير ولدت في 24 يوليو، ببيروت 1916، وهي فنانة ورسامة لبنانية الجنسية.



 كانت الراحلة أول فنانة تجريدية بلبنان، على الرغم من عدم بيع أي من أعمالها حتى 1962.



معارض منفردة
سلوى روضة شقير، معنى الفردية، معنى التعددية، "المتحف العربي للفن الحديث، الدوحة، برعاية لورا بارلو".

النماذج الشريفة، سلوى روضة شقير، معرض مقام الفن، بيروت، 2010.

إنعكاسي الزمن، سلوى روضة شقير، مركز العرض ببيروت، 2011.

سلوى روضة شقير، مرح عصري، 2013.

معارض جماعية
الطريق إلى السلام، مركز بيروت للفن، 2009.

فن لبنان، مركز العرض ببيروت، 2012. 


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