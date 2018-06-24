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"السجيني": "التوك توك والعربية التمنانية خارج نطاق الرقابة"

الأحد 24/يونيو/2018 - 02:49 ص
السجيني: التوك توك والعربية التمنانية خارج نطاق الرقابة
أحمد السجيني
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داليا الحسين
 
قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قرار زيادة تعريفة الركوب لم يتخذ لأول مرة، حيث تم تحريك الأسعار من قبل، مشيرًا إلى أن الحكومة وضعت جداول لتحديد نسب الزيادة في التعريفة الجديدة للمواصلات.

وأضاف "السجيني"، خلال مداخلة مع فضائية "dmc"، مساء السبت أن تطبيق التعريفة وإلزام السائقين بها يحتاج إلى رقابة من أجهزة الدولة المختلفة.

ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن هناك نوعين من المواقف رسمية وأخرى عشوائية وهي غير خاضعة للرقابة وبالتالي غير خاضعة لتعريفة الركوب المعلنة، موضحا أن" التوك توك خارج نطاقة الرقابة.. والعربية التمناية أيضا".

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب:" نحن في حاجة إلى مجهودات من وزارة الداخلية والمحليات للحد من هذه التشوهات في الشارع المصري لفرض الرقابة عليها".
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