رضا حجازي: 80% نسبة النجاح في امتحان الفيزياء.. وأنا أب قبل أي شيء



وأكد حجازي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، مساء السبت، أن الورق الذي تم تصحيحه ستشكل لجان لإعادة تصحيح مرة أخرى غدًا، حتى لا يظلم أي طالب قائلًا: "أنا أب قبل أي شيء".



وأشار رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إلى أن نسبة النجاح في مادة الفيزياء تقترب من الـ 80%، لافتًا إلى أنها أعلى من العام الماضي، موكدًا أن هناك حوالي 100 طالب حصلوا على الدرجة النهائية في مادة الفيزياء والتاريخ، كاشفًا إلى أن بعض صفحات التواصل نشرت بعض الأسئلة لنموذج امتحان الدناميكا، مستكملًا: "هي لا تمت بأي صلة للامتحانات الحقيقية"، مناشدًا الطلاب بالمذاكرة وعدم أخذ تلك التسريبات في الاعتبار.



قال الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، ورئيس قطاع التعليم العام، إنه من اليوم سوف تعلن العينة العشوائية لمادة الفيزياء، مشيرًا إلى أن الطلاب لم يخطئوا من الناحية الفيزياقية.