"الإبراشي" يعلق على الفعل المشين لـ"سعد سمير"

علق الإعلامي وائل الإبراشي على الفعل المشين للاعب المنتخب سعد سمير، قائلًا: "مشهد بذيء، الرياضة معمولة عشان نخلص من البذاءة، ده إحنا مهزومين كمان".



وتابع "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء السبت، أن الحديث عن أن هذا المشهد يأتي في إطار الهزار أمر غير حقيقي، لأنه خرج للرأي العام، لذلك لا بد من تطبيق العقاب على "سمير" حتى لا يتكرر مرة أخرى.



وشهد معسكر المنتخب أزمة جديدة بطلها سعد سمير لاعب المتتخب بعد حركة مشينة فى مران الفريق أمس، الجمعة، بجروزنى عاصمة الشيشان مع زميله محمود كهربا، وهو ما التقطته عدسات المصورين.

