ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"الإبراشي" يعلق على الفعل المشين لـ"سعد سمير"

الأحد 24/يونيو/2018 - 01:31 ص
الإبراشي يعلق على الفعل المشين لـسعد سمير
واقعة سعد سمير
طباعة
كساب أحمد
 
علق الإعلامي وائل الإبراشي على الفعل المشين للاعب المنتخب سعد سمير، قائلًا: "مشهد بذيء، الرياضة معمولة عشان نخلص من البذاءة، ده إحنا مهزومين كمان".

وتابع "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء السبت، أن الحديث عن أن هذا المشهد يأتي في إطار الهزار أمر غير حقيقي، لأنه خرج للرأي العام، لذلك لا بد من تطبيق العقاب على "سمير" حتى لا يتكرر مرة أخرى.

وشهد معسكر المنتخب أزمة جديدة بطلها سعد سمير لاعب المتتخب بعد حركة مشينة فى مران الفريق أمس، الجمعة، بجروزنى عاصمة الشيشان مع زميله محمود كهربا، وهو ما التقطته عدسات المصورين.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
إنجلترا
-
x
14:00
-
بنما
اليابان
-
x
17:00
-
السنغال
بولندا
-
x
20:00
-
كولومبيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/24/2018 2:40:03 AM