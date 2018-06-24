موعد مباراة مصر والسعودية في كأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

يخوض منتخب مصر مباراته الأخيرة في كأس العالم 2018 بروسيا، أمام السعودية في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى بالبطولة.

وتقام مباراة مصر والسعودية على ملعب "فولجوجراد أرينا"، يوم الإثنين الموافق 25 يونيو 2018، في تمام الساعة الرابعة مساءًا بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت مكة المكرمة.

جدير بالذكر أن منتخبي مصر والسعودية قد ودعا المونديال بعد الخسارة من روسيا وأوروجواي في أول جولتين من المجموعة الأولى.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة مصر والسعودية على قناة "بي إن سبورت" المفتوحة، بالإضافة إلى القنوات الأجنبية الأخرى مثل "تي آر تي" التركية.

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