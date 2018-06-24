عاجل..حسام البدري يكشف تفاصيل مثيرة عن نادي بيراميدز

كشف حسام البدري، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، عن بعض الأمور الخاصة بنادي بيراميدز "الأسيوطي سابقًا"، مؤكدًا أن يوم 28 من الشهر الجاري سيتم الإعلان عن بعض التفاصيل الخاصة بالنادي.

وقال حسام البدري، خلال حديثه لبرنامج "من روسيا مع التحية" المذاع عبر فضائية إم بي سي مصر: "إلى الآن لم يعلن أي شيء خاص بنادي الأهرام، لكن فعلا تم شراء الأسيوطي وتحويله إلى نادي بيراميدز".

وتابع حديثه: "الخطوات التي تتم الآن هي خطوات تنظيمية وإدارة وتحتاج تركيز كبير كنا مشغولين به الفترة الماضية، إلى الآن في نقاشات كثيرة بين المستثمر والنادي".

وواصل: "يوم 28 يونيو الجاري سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالنادي، والهدف الأساسي هو أن فعلا المستثمرين يتحدثون عن استخدام الثروات المتواجدة في مصر من شباب وأطفال يمكن استخدامهم بشكل جيد ليكون هناك لاعبين مثل محمد صلاح".

وأردف: "لاحظت منذ البداية وجود احترافية شديدة ستعود بشكل إيجابي على مصر والعالم العربي، التخطيط والحديث يرتكز على أجندة كاملة خلال السنة كلها ومن الممكن أن يتم الاحتكاك مع فرق أوروبية كبيرة".

اختتم: "هناك لجنة متواجدة برئاسة المستثمر الذي اشترى النادي ونرى معًا نوعية اللاعبين الذين سنحتاجهم، وخلال الفترة السابقة كان هناك تركيز كبير مع الفريق والعناصر الأساسية".