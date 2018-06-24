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رئيس حماية المستهلك: على المواطن الإبلاغ عن أي سائق غير ملتزم بتعريفة الركوب

الأحد 24/يونيو/2018 - 02:08 ص
رئيس حماية المستهلك: على المواطن الإبلاغ عن أي سائق غير ملتزم بتعريفة الركوب
راضي عبدالمعطى
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داليا الحسين
 
طالب راضي عبدالمعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، المواطنين الإبلاغ عن أي سائق غير ملتزم بنسبة ارتفاع الأجرة، مشيرا إلى أن معظم السائقين ملتزمون بتعريفة الركوب.

وحذر "عبدالمعطي" خلال مداخلة مع فضائية "dmc"، أن أى سائق غير ملتزم بتعريفة الركوب سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله بشكل فوري.

ولفت إلى أن زيادة تسعيرة الركوب، تم الاتفاق عليها مسبقا وفق دراسات تقوم بها كل محافظة، حسب المسافات، وتتابعها لجنة مشتركة داخل كل محافظة، مشيرا إلى أن الزيادة قيمتها من 10 إلى 20%.
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