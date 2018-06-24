محافظ دمياط يؤكد استمراره في العمل حتى آخر إشعار بحركة المحافظين



وعقد المحافظ اجتماعا الليلة بحضور اللواء ممدوح طه السكرتير العام للمحافظة والمهندس ضياء الدين عوض مدير عام الطرق لبحث استكمال خطة الرصف بشوارع مدن وقرى المحافظة.



وأجرى المحافظ اتصالا مع سيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، طلب خلاله زيادة قاعات رياض الأطفال لاستيعاب جميع المتقدمين.



كما أجرى اتصالا هاتفيا بالدكتور رمضان الخطيب، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، لمتابعة آخر تطورات افتتاح توسعات مراكز الكلى.

صرح الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، بأنه لم يتلق أي اتصالات بخصوص حركة المحافظين، وليس لديه معلومات عن استمراره في موقعه من عدمه، مؤكدا أنه مستمر في عمله لآخر لحظة وحتى إشعار آخر، واستعداده للعمل في خدمة الوطن في أي موقع يتم تكليفه بالعمل به.