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ماجدة خير الله: سفر الفنانين بالمجان لروسيا لتشجيع المنتخب كان أمرا مستفزا

الأحد 24/يونيو/2018 - 01:11 ص
ماجدة خير الله: سفر الفنانين بالمجان لروسيا لتشجيع المنتخب كان أمرا مستفزا
الكاتبة ماجدة خير الله
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كساب أحمد
 
قالت الكاتبة ماجدة خير الله، إن سفر الفنانين بالمجان لتشجيع المنتخب بالمجان وهم يحصلون على ملايين كان أمرًا مستفزًا.

وأضافت "خير الله"، خلال حوارها ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء السبت، أن المنزعج من انتقادها للفنانين باستخدام ألفاظ قاسية عليه أن ينظر إلى الفنانين أنفسهم، وهم ينطقون بألفاظ أكثر من ذلك في برنامج "رامز".

وأشار إلى أنها لن تعتذر عن انتقادها الفنانين بألفاظها القاسية بسبب ردود أفعال الفنانين التي أسأت إليها.
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