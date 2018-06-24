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مليوني مشاهدة لأغنية محمد رمضان الجديدة "Number One" (فيديو)

الأحد 24/يونيو/2018 - 12:05 ص
مليوني مشاهدة لأغنية محمد رمضان الجديدة Number One (فيديو)
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الفجر الفني
 

اقترب كليب الفنان محمد رمضان من تحقيق نصف مليوني مشاهدة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" بعد 48 ساعة فقط من عرضه عبر القناة الخاصة برمضان على الموقع الشهير.  

واستعرض "رمضان" في بداية الكليب مقاطع للمؤيدين والمعارضين له، وأكد من خلال كلمات الأغنية على تربعه على عرش القمة وغيرة الآخرين من نجاحاته.


وتقول الأغنية: "أنا في الساحة واقف لوحدي، وأنت واصحابك ليا باصين، أنا جمهوري واقف في ضهري، نمبر وان وإنتوا عارفين". 


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