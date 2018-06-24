كوبر: لاعبو منتخب مصر لم يخيبوا آمالنا.. وهذه رسالتي للجماهير المصرية

أكد الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني، أن لاعبي الفراعنة لم يقصروا على الإطلاق خلال مباريات كأس العالم رغم تأكد خروج المنتخب من البطولة.

وقال "كوبر" لم يخيب أي لاعب آمالنا في كأس العالم وأنا عصبي بشكل مُستمر".

وأضاف: "لدينا مجموعة من اللاعبين المميزين الرائعين قدموا أفضل مستوى لديهم داخل الملعب في مباريات كأس العالم.. وأنا بشكرهم على مجهودهم في البطولة".

وتابع: "النتائج لم ترضي طموحاتنا بالتأكيد ولكن اللاعبين لم يقصروا عليى الإطلاق".

وأردف: "معظم لاعبو منتخب مصر يشاركون في كأس العالم لأول مرة وأنا كمدرب أيضًا أشارك في الحدث العالمي للمرة الأولى في مسيرتي التدريبية ويجب أن نضع ذلك في الاعتبار".

وأتم: " منتخب مصر يمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين صغار السن ولكن قد تكون هذه أول مرة يشاركون أمام كل هذا الكم من الحضور الجماهيري وفي بطولة عالمية مثل كأس العالم ولكن ذلك يساعد على زيادة خبراتهم بشكل كبير".

ووجه رسالته للجماهير المصرية: "يجب أن تدعموا وتساندوا هؤلاء اللاعبين بشكل كبير في الفترة المقبلة".