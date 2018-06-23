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وزير المالية: رفع الحد الأدنى للمعاشات من 500 لـ 750 جنيهًا

السبت 23/يونيو/2018 - 11:58 م
وزير المالية: رفع الحد الأدنى للمعاشات من 500 لـ 750 جنيهًا
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جهاد جمال
 
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الـ 15% زيادة في المعاشات تكون على إجمالي قيمة المعاش المنصرف، بحد أدنى بقيمة لا تقل عن 150 جنيه، مشيرًا إلى أنه تقرر رفع الحد الأدنى لقيمة المعاش من 500 إلى 750 جنيها بزيادة 50% اعتبارا من أول شهر يوليو. 

وتابع معيط، في مداخلة هاتفية على فضائية "dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، مساء السبت، أن زيادة المعاشات ستكلف ميزانية الدولة 28 مليار جنيه.

وأوضح وزير المالية، أنه تم رفع حد الإعفاء الضريبي من 7200 إلى 8000 جنيه شهريا، متابعًا ترشيد دعم المواد البترولية وفر للموازنة العامة 50 مليار جنيه، مستكملًا وكان من الضروري رفع الدعم عن المواد البترولية من أجل منع زيادة الدين الخارجي نتيجة السلف لتغطية عجز الموازنة".
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