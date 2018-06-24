محمد السويدي يكشف حقيقة استقالته من رئاسة ائتلاف دعم مصر

نفى محمد السويدي، رئيس إئتلاف دعم مصر، استقالته من رئاسة ائتلاف دعم مصر، موضحًا أن لديه سفرية خارجية في أمريكا لظرف خاص به، وبناءً على لائحة الائتلاف أنه يتم تفويض النائب الأول لرئيس الائتلاف حال غياب الرئيس، حتى يستمر نشاط الائتلاف كما هو ولا يتوقف.



وأضاف "السويدي"، خلال مداخلة هاتفية مع قناة مصر الأولى، مساء السبت، أنه تم تفويض النائب طاهر أبو زيد لرئاسة الائتلاف لحين عودته من سفره، وهذا أمر طبيعي.



وتابع، أن المكتب السياسي للائتلاف سيجتمع لدراسة برنامج حكومة مصطفى مدبولي، ونحن على تواصل دائم مع الحكومة ونقدم مقترحات لها، مشددًا على أن الائتلاف ليس داعم للحكومة وإنما داعم للدولة المصرية تمامًا، ويسعى لمساعدة الدولة في تحقيق التنمية، معقبًا: "ليس من البطولة الحديث عن استجوابات، فالاستجوابات عبارة عن بطولة زائفة في ظل حالة الحرب التى تعيشها الدولة، بينما مايحدث هو حوارات مغلقة جريئة جدًا مع كافة المسئولين للحصول على النتيجة المرجوة".

