مصر× يوم.. نقيب الممثلين يكشف حقيقة لقاء المنتخب في روسيا

شهدت مصر على مدار الـ24 ساعة الماضية، العديد من الأحداث والقضايا الهامة على الساحة السياسية، التي ركزت عليها برامج التوك شو والقنوات الفضائية، من بينها؛ كشف نقيب الممثلين عن حقيقة لقاء المنتخب في روسيا، فضلًا عن تأكيد "جبالي"، بأن الرقابة على دستورية القوانين أولوية لعمل المحكمة.

أشرف زكي: "والله ما شوفنا لاعيبة المنتخب بشكل شخصي"

قال الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، إنه ليس لديه إلمام بالسوشيال ميديا، مضيفًا أنه تلقى دعوة من الشركة الراعية للمنتخب وتوجه وبصحبة عدد من الفنانين لمطار القاهرة في الميعاد المحدد لحضور مبارايات كأس العالم، مشيرًا إلى أن الطائرة تأخرت فقاموا بالجلوس بمطاعم المطار والتقاط بعض الصور.

وأضاف نقيب الممثلين، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، أنه لم يجمعهم لقاء مع اللاعبين، قائلًا: والله ما شوفنا اللاعبين بشكل شخصي، ولا خدنا تورتة ولا رقصنا، مؤكدًا أن الصور التي انتشرت عن زيارة الفنانين للمنتخب قديمة، مستكملًا: إحنا مقولناش للشركة والنبي سفرينا، ولكن الشركة هي من اختارت بعض الأشخاص الذين سيرتدون تيشرت عليه العلامة التجارية ولمدة 48 ساعة فقط لذلك غادرنا روسيا بعد المباراة عائدين للقاهرة.

وزير الزراعة: سندعم المنتج الزراعي

وتابع الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه سيعمل على تنمية الموارد الزراعية لمصر سواء في الأراضي الجديدة أو القديمة، وسيدعم المنتج الزراعي لكي يشعر الفلاح المصري بأن الدولة تقف بجواره.

وأضاف وزير الزراعة، خلال تصريحات لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت، أن الوزارة ستعمل على الحد من تعرض الفلاحين لأليات السوق الحر لكي يتمكن من الحصول على مستلزمات الإنتاج بأسعار منافسة لكي يكون قادر على الإنتاج.

وناشد ذكي، الصحفيين بالتأكد من الخبر قبل إذاعته.

"جبالي": الرقابة على دستورية القوانين أولوية لعمل المحكمة

فيما أشار المستشار حنفي علي جبالي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إلى أن الرقابة على دستورية القوانين سيكون أولوية لعمل المحكمة الفترة المقبلة بجانب عقد مجموعة مؤتمرات.

ووجه جبالي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "أخبار ten" على قناة "ten"، بالشكر والتقدير للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الرئيس السابق للمحكمة، وأعضاء هيئة المحكمة لاختياره لرئاسة المحكمة، الرائدة في المجال العربي والأفريقي.

وتابع: "عملنا على مراقبة دستورية القوانين واللوائح، وبدأ القضاء الدستوري في مصر منذ 1969، ونحضر لمجموعة من المؤتمرات الدولية على المستويات الأفريقية والعربية".

وأوضح أن المحكمة لديها حدث دولي في مطلع العام المقبل، وهو مؤتمر دولي يضم كل دول العالم بتشريف كبار الشخصيات، وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية.

برلماني يكشف موعد إجراء حركة المحافظين

وقال النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب، إن هناك أكثر من منحة لتطوير التعليم والسكة الحديد، وهذه المنح تكون مخصصة لغرض معين، ولا نستطيع تحولها إلى غرض آخر، مشيرًا إلى أن وزارة التعاون الدولي عليها أن تشرح للمجتمع الدولي الجهات الأولى بالمنح.

وأضاف "إسماعيل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن الحكومة ستتقدم للبرلمان ببرنامجها الأسبوع المقبل، ويجب أن يكون لديها برنامج واضح لا يعتمد على الإستدانة حتى لا تزيد معدلات الدين، ولتخفيف العبء على الأجيال القادمة.

وأشار إلى أن حركة المحافظين ستكون يوم الإثنين المقبل، وستتضمن أستاذة جامعية وسيشعر الشعب المصري بها بنوع من الرضى.