وزير الأوقاف: يجب أن نكون جميعا عيونا ساهرة على أمن الوطن

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار حمعة مبروك، أن ما دأبت عليه عناصر وبقايا وفلول الجماعات الإرهابية ومن يدور في فلكها من محاولات إثارة الفوضى بين الحين والآخر صار وجها مفضوحًا للخيانة والعمالة لأعداء الوطن، وكاشفا لطبيعة هذه الجماعات الدموية المفسدة التي لا تؤمن بوطن ولا بدولة وطنية، وهي عناصر ضالة مضلة ومجرد أدوات عميلة في أيدي من يمولها، ولو على حساب دينها ووطنها.



