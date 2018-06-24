وزير الأوقاف: يجب أن نكون جميعا عيونا ساهرة على أمن الوطن
الأحد 24/يونيو/2018 - 01:23 ص
محمود الجلاد
أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار حمعة مبروك، أن ما دأبت عليه عناصر وبقايا وفلول الجماعات الإرهابية ومن يدور في فلكها من محاولات إثارة الفوضى بين الحين والآخر صار وجها مفضوحًا للخيانة والعمالة لأعداء الوطن، وكاشفا لطبيعة هذه الجماعات الدموية المفسدة التي لا تؤمن بوطن ولا بدولة وطنية، وهي عناصر ضالة مضلة ومجرد أدوات عميلة في أيدي من يمولها، ولو على حساب دينها ووطنها.
وأضاف الوزير، أن العناصر الإجرامية قد انسلخت من كل معاني الأديان وكل معاني الوطنية وكل المعاني الإنسانية السامية، وهو ما يتطلب من كل الوطنيين الشرفاء الغيورين على دينهم ووطنهم وعرضهم وكرامتهم أن يقفوا صفا واحدا في وجه دعاة الفوضى، وألا نسمح مجتمعين لأحد أو ثلة منحرفة أن تحاول مجرد محاولة جرنا إلى الفوضى التي عصفت بكثير من الدول، فوقعت ولَم تقم، ودخلت في أتون الفوضى فلم تخرج منها ، وأن نتعامل بكل حسم مع هذه الظواهر الطفيلية ، وأن نكون جميعا عيونا ساهرة على أمن هذا الوطن وأمانه متعاونين في الوفاء بحقه العطيم علينا جميعا .