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عاجل.. كوبر يرفض تجديد تعاقده مع منتخب مصر في هذه الحالة

السبت 23/يونيو/2018 - 11:48 م
عاجل.. كوبر يرفض تجديد تعاقده مع منتخب مصر في هذه الحالة
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علاء خليف
 
 تحدث هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري حول تجديد تعاقده مع الفراعنة بعد إنتهاء مشوار المنتخب في كأس العالم.


 وقال "كوبر" في تصريحات نقلتها فضائية "دي إم سي": "إذا كان 90% من الشعب المصري والمسؤولين غير متفقين مع طريقة لعبي ويريدون رحيلي عن منتخب مصر، بالتأكيد لن أتحرك خطوة للأمام أو أتحدث عن مستقبلي مع المنتخب". 


 وأضاف: " في هذه الحالة لن أرضي أحدًا وسيكون الأمر منتهي بالنسبة لي، حتي لو حققت الأهداف المطلوبة، وهذا يحدث في كل مكان بالعالم مع المدربين واللاعبين، وخير مثال ريال مدريد هناك مدرب فاز بالدوري ورحل بعدها عن الفريق".
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