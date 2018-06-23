"المالية": قرار العلاوة الاستثنائية للموظفين سيكلف ميزانية الدولة 24 مليار جنيه

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعلاوة الاستثنائية للموظفين والعاملين بالدولة سيكلف ميزانية الدولة حوالي 24 مليار جنيه.





وتابع معيط في مداخلة هاتفية على فضائية "dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، مساء السبت، أن الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية والاستثنائية 265 جنيها للفرد، موضحًا أن العلاوة الدورية للخاضعين لقانون الخدمة المدنية 7% بحد أدنى 65 جنيها.



