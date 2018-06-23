"المالية": قرار العلاوة الاستثنائية للموظفين سيكلف ميزانية الدولة 24 مليار جنيه
السبت 23/يونيو/2018 - 11:47 م
جهاد جمال
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعلاوة الاستثنائية للموظفين والعاملين بالدولة سيكلف ميزانية الدولة حوالي 24 مليار جنيه.
وتابع معيط في مداخلة هاتفية على فضائية "dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، مساء السبت، أن الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية والاستثنائية 265 جنيها للفرد، موضحًا أن العلاوة الدورية للخاضعين لقانون الخدمة المدنية 7% بحد أدنى 65 جنيها.
وأوضح وزير المالية، أن العلاوة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية 10% من الأجر الأساسي، بحد أدنى 65 جنيها، مضاف عليها العلاوة الاستثنائية 200 جنيه من الدرجة السادسة وحتى الرابعة، و190 جنيها من الدرجة الثالثة وحتى الأولي، و180 جنيها من درجة مدير عام وما فوقها"، مؤكدًا أن زيادة العلاوات سيكون بداية من شهر يوليو المقبل.