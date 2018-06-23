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بعد تمثيل مشهد حرق معاذ الكساسبة في "ضد مجهول".. أسرته تطالب باعتذار رسمي

السبت 23/يونيو/2018 - 11:46 م
بعد تمثيل مشهد حرق معاذ الكساسبة في ضد مجهول.. أسرته تطالب باعتذار رسمي
صورة أرشيفية
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كساب أحمد
 
قال جواد الكساسبة، شقيق معاذ الكساسبة، إن شقيقه قدم بطولة لم يشهدها التاريخ لأنه أقدم على الموت أسدًا، ولم ينحني أمام الدواعش أثناء حرقه، وهذا كان واضح في التسجيلات التي نشرتها داعش.

وأشار "الكساسبة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء السبت، إلى أن أسرة الشهيد البطل تلقت خبر استشهاده، وإلى الآن لم تُشاهد فيديو حرق "معاذ" نهائيًا، ولكن تم مشاهدته فقط كصور وتعبيرات.

ولفت إلى أنه شاهد مشهد الحرق المستوحي من حرق البطل "معاذ" في مسلسل "ضد مجهول"، وهذا المشهد كان مسيء بشكل كبير، لافتًا إلى أن هذا المشهد لا يرتقي إلى مستوى الفن. 

وطالب مقدمي المسلسل باعتذار رسمي إلى الشعب الأردني بأكمله عن هذا المشهد، وليس فقط لأسرة الشهيد معاذ الكساسبة.
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