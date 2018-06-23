لوف: الشخصية الألمانية ظهرت أمام السويد

أشاد يواكيم لوف المدير الفني لألمانيا بالفوز على السويد بعشرة لاعبين بهدفين مقابل هدف في دور المجموعات في كأس العالم المقامة حاليًا بروسيا.





وقال لوف في تصريحات تلفزيونية لفضائية بي إن سبورت : " المباراة كانت صعبة ولكننا غير سعداء لأننا خلقنا الكثير من الفرص وفقدنا اللمسة الأخيرة ولكن الشخصية الألمانية ظهرت في الشوط الثاني عندما لعبنا بعشرة لاعبين وهذا الفوز مهم لنا".