ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

لوف: الشخصية الألمانية ظهرت أمام السويد

السبت 23/يونيو/2018 - 11:38 م
لوف: الشخصية الألمانية ظهرت أمام السويد
طباعة
ريهام عبدالمحسن
 
أشاد يواكيم لوف المدير الفني لألمانيا بالفوز على السويد بعشرة لاعبين بهدفين مقابل هدف في دور المجموعات في كأس العالم المقامة حاليًا بروسيا. 

وقال لوف في تصريحات تلفزيونية لفضائية بي إن سبورت : " المباراة كانت صعبة ولكننا غير سعداء لأننا خلقنا الكثير من الفرص وفقدنا اللمسة الأخيرة ولكن الشخصية الألمانية ظهرت في الشوط الثاني عندما لعبنا بعشرة لاعبين وهذا الفوز مهم لنا".
المزيد عن: يواخيم لوف لوف كأس العالم السويد ألمانيا
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
إنجلترا
-
x
14:00
-
بنما
اليابان
-
x
17:00
-
السنغال
بولندا
-
x
20:00
-
كولومبيا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/24/2018 12:50:05 AM