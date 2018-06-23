علا رامي تتألق بإطلالة رومانسية ساحرة في أحدث جلسة تصوير (صور)

خضعت الفنانة الكبيرة والمتميزة علا رامي، لجلسة تصوير رومانسية جديدة بعدسة المصور بلال مصطفى، وميكاب أرتست سحر جابر، وكوافير محمد عادل، أرت ديريكتور شريف فؤاد، فاشون ديزانير ماهيتاب ممدوح.

علا، تقدم حاليًا مسرحية "بحر الهوى" على مسرح جمصة من بطولتها بالاشتراك مع ناصر سيف، سيف عبدالرحمن، هانى النابلسى، حسان العربى، ومن إنتاج قطاع الفنون الشعبية، تأليف محمد عبدالله عبدالراضى، كما سيعرض لها منتصف الشهر المقبل فيلم "ويزو سكول" بجميع دور العرض.