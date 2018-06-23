لجنة شباب البرلمان: مهتمون بالاستثمار الأمثل للمنشآت الرياضية
السبت 23/يونيو/2018 - 11:39 م
كساب أحمد
قال محمود حسين، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن اللجنة كان لديها العديد من الإنجازات في دورة الانعقاد الأولى، وإنه أصدرنا قانون الرياضة وغيره.
وأضاف في حوار لبرنامج "رأي عام مع عمرو عبد الحميد" على قناة "ten"، أن "القانون عليه ملاحظات وسيتم تعديلها"، موضحًا أن "اللجنة تناقش باهتمام عودة الجماهير المصرية للمدرجات".
وأكد أن "اللجنة مهتمة بالاستثمار الأمثل للمنشآت الرياضية في مصر، وأنه يجب أن تدار أصول الدولة في جميع المجالات بطريقة مثلى، وهناك استراتيجية واضحة من قبل الرئيس السيسي للاهتمام بالشباب".