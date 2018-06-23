موعد مباراة المكسيك والسويد بكأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر





يلتقي منتخب المكسيك، مع منتخب السويد، يوم الأربعاء 27-6-2018 في الساعة 4 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم.





وأعلنت قنوات بين سبورت عن إذاعة هذا اللقاء عبر قنواتها علي قنوات :-





- بين سبورت Max 1 HD.





- بين سبورت Max 2 HD.





وتضم المجموعة السادسة مع منتخبي المكسيك والسويد، منتخب كوريا الجنوبية الذي يملك بعض اللاعبين المميزين، ومنتخب ألمانيا المرشح للفوز ببطولة كأس العالم.





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