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موعد مباراة المكسيك والسويد بكأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

السبت 23/يونيو/2018 - 10:54 م
موعد مباراة المكسيك والسويد بكأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر
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أحمد عصام
 

يلتقي منتخب المكسيك، مع منتخب السويد، يوم الأربعاء 27-6-2018 في الساعة 4 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم.

وأعلنت قنوات بين سبورت عن إذاعة هذا اللقاء عبر قنواتها علي قنوات :-

- بين سبورت Max 1 HD. 

- بين سبورت Max 2 HD. 

وتضم المجموعة السادسة مع منتخبي المكسيك والسويد، منتخب كوريا الجنوبية الذي يملك بعض اللاعبين المميزين، ومنتخب ألمانيا المرشح للفوز ببطولة كأس العالم.

تابع مشاهدة البث المباشر لمباريات كأس العالم علي موقع الفجر الرياضي.

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