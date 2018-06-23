شريف منير عن أزمة سفر الفنانين لروسيا: "أقسم بالله مكناش نعرف فندق اللعيبة فين"

استنكر الفنان شريف منير، الانتقادات والسباب التي وجهت للفنانين الذين سافروا إلى روسيا لمؤازرة منتخب مصر، مضيفًا: "أنا طول عمري بحترم نفسي ومربي ولادي على كده".





وأضاف "منير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أنه غير نادم على ذهابه لروسيا لتشجيع منتخب مصر، مشيرا إلى أنه لم يكن يتوقع الهجوم على الفنانين بهذه الألفاظ الخارجة.





وأشار إلى أن ماحدث من الفنانين تقليد قديم لدعم منتخب مصر، مضيفًا: "تشجيعي لمنتخب مصر طبيعي ونابع من وطنيتي وإخلاصي لبلدي ولم أخذ أي أموال من شركة الاتصالات مقابل سفري إلى روسيا".





وتابع: "أقسم بالله مكناش نعرف فندق اللعيبة فين في روسيا ولا سألنا أساسا.. إحنا رحنا الإستاد بس.. وعن موضوع وشنا على الفريق إحنا ربنا خلقنا نحس هنعمل ايه.. وشنا يقطع الخميرة".



