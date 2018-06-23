إخلاء سبيل معاون المباحث و4 أمناء في واقعة وفاة متهم داخل قسم حدائق القبة

أمرت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، مساء اليوم السبت، بإخلاء سبيل معاون مباحث قسم شرطة حدائق القبة وأربعة أمناء، في واقعة وفاة متهم داخل القسم بضمان محل وظيفتهم.





وكشفت المناظرة التي أجرتها نيابة حوادث غرب القاهرة لجثة قتيل قسم شرطة حدائق القبة، عن عدم وجود أية إصابات ظاهرية، كما تبين من تقرير مستشفى الزيتون الأول أن المجني عليه وصل جثة هامدة.





كما استمعت النيابة لأقوال عدد من الضباط الذين أكدوا أن المتوفى تعرض إلى حالة من الإعياء الشديد والقيء المستمر حتي فقد الوعي، وتم نقله للمستشفى.





كان قد انتقل فريق من النيابة إلي قسم شرطة حدائق القبة لإجراء المعاينة الأولية لمكان الحادث، وقام فريق من النيابة بمناظرة جثة المجني عليه، وأمرت بتشريحه والتصريح بدفنه، كما أمرت بالتحفظ علي كاميرات المراقبة، لتفريغها.