حكيمي عن مواجهة إسبانيا : تبقى الصداقة خارج الملعب



وتابع حكيمي في تصريحات تلفزيونية: "طبعا أعرف اللاعبين الإسبان جيداً وسأواجه أيضا زملائي في ريال مدريد لذلك ستكون مباراة خاصة بالنسبة لي، سأصافح رفاقي لكن الصداقة تبقى خارج الملعب".



واختتم حكيمي تصريحاته قائلاً : "سألعب المباراة بكل هدوء، لدينا كل الثقة في مجموعتنا، لتسجيل نتيجة إيجابية، نريد تأكيد أننا لا نستحق الإقصاء من المونديال".

أكد أشرف حكيمي نجم المغرب وريال مدريد بأنه سيصافح زملاؤه في المنتخب الإسباني بعد غد الإثنين في الجولة الثالثة لدور المجموعات بمونديال روسيا ولكن ستبقى الصداقة خارج الملعب.