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وكيل إسكان البرلمان:"إتصدمت" من سعر المتر فى العاصمة الادارية

السبت 23/يونيو/2018 - 10:47 م
وكيل إسكان البرلمان:إتصدمت من سعر المتر فى العاصمة الادارية
خالد عبد العزيز
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رقية جمال
 
قال خالد عبد العزيز فهمي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إننا بحاجة لـ 500 ألف وحدة سكنية سنويًا لجميع الشرائح في مصر، وحتى الآن مازال العرض أقل من الطلب، مشيرًا إلى أننا وضعنا أنفسنا في مأزق كبير، فالدولة أصبحت تاجر وجميع ما يتم إنشاءه والإعلان عنه وحدات سكنية بكمبوند، ونحن نريد الدولة أن تحقق توازن في المجال العقاري في مصر.

وأضاف "فهمي"، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم السبت، أن سعر المتر بالوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة يبدأ من 20 ألف جنيه للمتر، معقبًا: "أنا اتصدمت".

وتابع، أنه في ظل الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية التى تمر بها البلاد لابد أن تتغير ثقافة كل من الدولة والمواطنين، وأن يقوم مجلس النواب بإعادة تفنيد القوانين الخاصة بالمجال العقاري في مصر، مشيرًا إلى أنه هناك شركات نصب تقوم بعمل إعلانات على أراضي الدولة وجمع الأموال عليها وليس هناك إطار قانوني لها.
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