طارق توفيق: المتحف المصري الكبير يستوعب 15 ألف زائر يوميًا
السبت 23/يونيو/2018 - 10:46 م
كساب أحمد
قال الدكتور طارق توفيق، المشرف على المتحف المصري الكبير، إن المتحف المصري الكبير صرح ضخم وسيكون قبلة للسائحين والزوار من العالم أجمع ليشاهدوا الحضارة المصرية العريقة.
وأضاف "توفيق"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "اكسترا نيوز"، مساء السبت، أن المتحف لن يكون متحفا فقط بل سيكون مركزا رائدا للدراسات العلمية والتاريخية والأثرية على مستوى العالم ويبلغ إجمالي مساحته نحو 491 ألف متر مربع، ويغطى المبنى نحو 168 ألف متر مربع، ويستوعب 15 ألف زائر يوميا.
وأشار إلى أن مشروع المتحف المصري الكبير يعد الحدث الأبرز في عالم الآثار خلال القرن الحادي والعشرين، خاصة أنه أكبر مشروع حضاري وثقافي وعالمي يتم تنفيذه في الوقت الراهن.
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