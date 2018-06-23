موعد المباراة الأولى للأهلي تحت قيادة كارتيرون





استقر الجهاز الفني لنادي فاركو بقيادة محمد صلاح على مواجهة النادي الأهلي ودياً الثلاثاء المقبل الخامسة مساء على ملعب برج العرب الفرعي، ضمن فترة الاعداد للموسم الجديد من الدوري الممتاز ب، الذي يستهل مشواره به بمواجهة طنطا ٩ أغسطس المقبل.





ويواجه فاركو ودياً في الثالثة من عصر الغد فريق مركز شباب القباري على ملعب الأول بالعامرية.





وقرر الجهاز الفني خوض معسكر مغلق بالقاهرة لمدة ١٠ أيام من ٧ حتى ١٧ يوليو المقبل يتخلله عدة لقاءات ودية.



