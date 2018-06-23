ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

موعد المباراة الأولى للأهلي تحت قيادة كارتيرون

السبت 23/يونيو/2018 - 10:41 م
موعد المباراة الأولى للأهلي تحت قيادة كارتيرون
طباعة
محمد عبد الفتاح
 

استقر الجهاز الفني لنادي فاركو بقيادة محمد صلاح على مواجهة النادي الأهلي ودياً الثلاثاء المقبل الخامسة مساء على ملعب برج العرب الفرعي، ضمن فترة الاعداد للموسم الجديد من الدوري الممتاز ب، الذي يستهل مشواره به بمواجهة طنطا ٩ أغسطس المقبل.

ويواجه فاركو ودياً في الثالثة من عصر الغد فريق مركز شباب القباري على ملعب الأول بالعامرية.

وقرر الجهاز الفني خوض معسكر مغلق بالقاهرة لمدة ١٠ أيام من ٧ حتى ١٧ يوليو المقبل يتخلله عدة لقاءات ودية.

المزيد عن: كورة كرة كارتيرون رياضة الاهلي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
بلجيكا
5
x
14:00
2
تونس
كوريا الجنوبية
1
x
17:00
2
المكسيك
ألمانيا
2
x
20:00
1
السويد
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/23/2018 11:10:01 PM