وزير البترول الأسبق: استهلاك المصانع للطاقة لا يتجاوز الـ 30%



وأضاف كمال، خلال حواره المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، أن هناك بعض الاقتراحات بتحويل السيارات من الوقود السائل للغازي، مبينًا أنه يوفر على المواطن والدولة معًا، مستكملًا: وفي هذه الحالة وزارة المالية ستتحمل تكلفة تحويل السيارات من الوقود السائل للغازي، مشيرًا إلى أن وزارة تعد "حصالة" جميع إدارات الدولة.



وقال وزير البترول الأسبق، إن جميع السيارات صالحة للتحويل من قود سائل لغازي باستثناء السيارات التي تعمل بالسولار، مثل النصف نقل والميكروباصات، موضحًا أن تحويلهما قابل عن طريق تغيير الموتور بالكامل ليصبح قابل للعمل بالبنزين والغاز معًا، بتكلفة حوالي 50 ألف جنيه للسيارة، مطالبًا وزارة المالية أيضًا بدفع تكلفة التحويل قائلًا الدولة هي المستفيد الأول من هذا.



أوضح المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن هناك 4 جهات تستخدم الوقود في مصر وهم: وسائل نقل وانتقال، وإضاءه وتسخين ومحطات توليد الكهرباء، والمصانع، مشيرًا إلى أن المصانع لا يتجاوز استهلاكها عن 30% من اجمال استهلاك الطاقة بشقيها البترول، والكهرباء، لافتًا إلى أن بقية استهلاك الكهرباء يتم استخدامهم في الأغرض المنزلية والتجارية، معتبر ذلك أول خلل في الطاقة.