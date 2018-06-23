موعد مباراة بلجيكا وانجلترا بكأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر



يلتقي منتخب بلجيكا، مع منتخب انجلترا، يوم الخميس 28-6-2018 في الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم.



وأعلنت قنوات بين سبورت عن إذاعة هذا اللقاء عبر قنواتها علي قنوات :-



- بين سبورت Max 1 HD.



- بين سبورت Max 2 HD.



وتضم المجموعة السابعة مع منتخبي بلجيكا وانجلترا، منتخب بنما الذي يملك بعض اللاعبين المميزين، ومنتخب تونس الذي يعتمد علي لعب الكرات السريعة.



تابع مشاهدة البث المباشر لمباريات كأس العالم علي موقع الفجر الرياضي.