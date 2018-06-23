موعد مباراة بلجيكا وانجلترا بكأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر
السبت 23/يونيو/2018 - 10:40 م
أحمد عصام
يلتقي منتخب بلجيكا، مع منتخب انجلترا، يوم الخميس 28-6-2018 في الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم.
وأعلنت قنوات بين سبورت عن إذاعة هذا اللقاء عبر قنواتها علي قنوات :-
- بين سبورت Max 1 HD.
- بين سبورت Max 2 HD.
وتضم المجموعة السابعة مع منتخبي بلجيكا وانجلترا، منتخب بنما الذي يملك بعض اللاعبين المميزين، ومنتخب تونس الذي يعتمد علي لعب الكرات السريعة.
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