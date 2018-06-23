جامعة نجران تؤكد جاهزية المدينة الجامعية لقيادة النساء

أكدت جامعة نجران تهيئتها للمواقف الخاصة بالنساء أمام الكليات والعمادات في الجانب النسائي، وأوضحت بأن التنسيق مستمر مع الجهات ذات العلاقة خارج الجامعة لكل ما يحقق السلامة المرورية داخل المدينة الجامعية.





وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور زهير العمري، أن الجامعة عملت خلال الفترة الماضية وبعد التوجيه السامي بالسماح للمرأة بقيادة المركبات ابتداءً من ١٠ شوال على تهيئة الشوارع داخل المدينة الجامعية، وبوابات الدخول والخروج إضافة إلى المواقف الخاصة بالسيدات تجنباً لأيّ ازدحام وتسهيل الحركة المروية بما يضمن سلامة الجميع. حسب صحيفة "سبق"





وبين الدكتور "العمري" بأن إدارة الأمن والسلامة بالجامعة حرصت على انتشار الأمن الجامعي داخل المدينة الجامعية لتنظيم الحركة والمروية وسيرها وفق ما خطط له، منوهاً إلى متابعة مدير الجامعة الأستاذ الدكتور فلاح السبيعي، وحرصه على تأمين السلامة وتحقيقها على أكمل وجه.







