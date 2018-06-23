محمد يوسف: هذا سر تناول لاعبي الأهلي العشاء في واحة خطاب





قال محمد يوسف المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون فضل تناول اللاعبين العشاء في واحة خطاب من أجل كسر حالة الملل.





ويقيم الأهلي معسكرا مغلقا في برج العرب بالإسكندرية منذ الاثنين الماضي، استعدادا للموسم الجديد.





وأكد يوسف على أن الجهاز الفني بقيادة كارتيرون فضل خروج اللاعبين إلى العشاء مساء اليوم، خارج الفندق لكسر حالة الملل في ظل خوض اللاعبين للتدريبات ثم العودة إلى الفندق فقط خلال الأيام الماضية.



