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"الإبراشي" لـ مجدي عبد الغني: "حولت هدفك في كأس العالم لنكتة سخيفة ومملة"

السبت 23/يونيو/2018 - 10:36 م
الإبراشي لـ مجدي عبد الغني: حولت هدفك في كأس العالم لنكتة سخيفة ومملة
وائل الإبراشي
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كساب أحمد
 
وجه الإعلامي وائل الإبراشي، رسالة لمجدي عبد الغني بسبب حديثه عن هدفه في كأس العالم، قائلًا: "كفاية بقى إنت حولت هدفك في كأس العالم لنكتة سخيفة ومملة ومستفزة". 

وتابع "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء السبت، أن البعض اختزل وصول مصر إلى كأس العالم في التخلص من هدف الكابتن مجدي عبد الغني، معقبًا: "كان قدمنا فرصة كبيرة نقدم نتيجة كويسة ومعملناش.. لا أداء ولا نتائج". 

وأشار إلى أن هناك لجنة للتحقيق في كل ما حدث في بعثة المنتخب المصري في روسيا.
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