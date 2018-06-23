ذهبيتان وفضيتان وخمس برونزيات حصيلة مصر في أول يوم لمنافسات دورة البحر المتوسط





حصدت مصر عدد تسعة ميداليات في اليوم الاول لمنافسات دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة فعاليتها حاليا بمدينة تراجونا بأسبانيا.





في رفع الاثقال أحرز اللاعب أحمد سعد ذهبيتان في الخطف والنطر وزن 62 كجم وأحرزت اللاعبة هبة صالح ميدالية برونزيه.





وفي السباحة أحرزت اللاعبة فريدة عثمان الميدالية الفضيةفي سباق ال 200 متر فراشة وأحرز اللاعب مروان القماش الميدالية البرونزية في سباق ال 200 متر حرة .





وفي الكاراتيه أحرزت اللاعبة جيانا فاروق الميدالية الفضية وأحرزت اللاعبة أريج سعيد الميدالية البرونزية وأحرز اللاعب مالك جمعه الميدالية البرونزية وزن 60 كجم.





وفي الرماية أحرزت اللاعبة عفاف الهدهد في سباق ال 10 متر مسدس ضغط هوا.





هذا وتقوم إدارة البعثة برئاسة المهندس هشام نصر ببذل قصارى جهدهم لتذليل أية عقبات والتنسيق الدائم مع إداريو الفرق واللجنة المنظمة لتهيئة المناخ الملائم للاعبين.





هذا بالاضافة لمتابعة البعثة الطبية لجميع اللاعبين والتواجد معهم أثناء اللعب والتواجد الدائم على مدار 24 ساعة في المقر المخصص للبعثة الطبية.