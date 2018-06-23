موعد مباراة تونس وبنما بكأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر



يلتقي منتخب تونس، مع منتخب بنما، يوم الخميس 28-6-2018 في الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم.



وأعلنت قنوات بين سبورت عن إذاعة هذا اللقاء عبر قنواتها علي قنوات :-



- بين سبورت Max 1 HD.



- بين سبورت Max 2 HD.



وتضم المجموعة السابعة مع منتخبي تونس وبنما، منتخب بلجيكا الذي يملك بعض اللاعبين المميزين، ومنتخب انجلترا المرشح للفوز ببطولة كأس العالم.



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