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موعد مباراة تونس وبنما بكأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

السبت 23/يونيو/2018 - 10:30 م
موعد مباراة تونس وبنما بكأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر
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أحمد عصام
 

يلتقي منتخب تونس، مع منتخب بنما، يوم الخميس 28-6-2018 في الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم.

وأعلنت قنوات بين سبورت عن إذاعة هذا اللقاء عبر قنواتها علي قنوات :-

- بين سبورت Max 1 HD. 

- بين سبورت Max 2 HD. 

وتضم المجموعة السابعة مع منتخبي تونس وبنما، منتخب بلجيكا الذي يملك بعض اللاعبين المميزين، ومنتخب انجلترا المرشح للفوز ببطولة كأس العالم.

تابع مشاهدة البث المباشر لمباريات كأس العالم علي موقع الفجر الرياض
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