المملكة تدين وتستنكر تفجير العاصمة الأثيوبية أديس أبابا

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير الذي استهدف تجمعًا جماهيريًا للدكتور آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي في العاصمة أديس أبابا، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.





وشدد المصدر على رفض المملكة لهذه الأعمال التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار إثيوبيا، مؤكدًا وقوف المملكة إلى جانب إثيوبيا ضد جميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب.





وختم المصدر تصريحه بتقديم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية الصديق، والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.







