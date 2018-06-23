حظوظ التأهل بالمجموعة السادسة بالمونديال (الجميع يمتلك الفرصة)

حقق المنتخب الألماني فوزًا قاتلًا علي نظيره المنتخب السويدي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن فعاليات الجولة الثانية بالمجموعة السادسة في دور المجموعات لمونديال 2018 المقام حاليًا في روسيا.



ترتيب المجموعة السادسة بعد إنتهاء الجولة الثانية:-



المكسيك (6نقاط)

السويد (3 نقاط)

ألمانيا (3 نقاط)

كوريا الجنوبية (بدون نقاط)



- المباريات المتبقية بالمجموعة السادسة



27 يونيو .. ألمانيا × كوريا

27 يونيو..المكسيك × السويد





فرص التأهل للدور ثمن النهائي بالمجموعة السادسة:





المكسيك:

ضمن المنتخب المكسيكي تأهله بنسبة كبيرة ويكفيه التعادل أو الفوز بأي نتيجة في مباراته الأخيرة أمام السويد من أجل حسم تأهله رسميًا لدور الـ16 بالبطولة، خاصة وأن خسارته في تلك المبارة قد تقوده لبعض الحسابات المُعقدة حال تساوي رصيد نقاطه مع رصيد المنتخبين السويدي والألماني بـ(6 نقاط).





ألمانيا:

ويحتاج المنتخب الألماني للفوز في مباراته الأخيرة بالمجموعة السادسة أمام المنتخب الكوري أمام خسارة السويد أمام المكسيك، ليتأهلا المنتخبين الألماني والمكسيكي مباشرة للدور ثمن النهائي بالبطولة.



أما في حالة فوز المنتخب الألماني علي كوريا الجنوبية في الجولة الاخيرة، وفوز السويد علي المكسيك يمكن لمنتخب ألمانيا الصعود لدور الـ16 بشرط أن يكون فارق الأهداف لصالحه علي حساب واحد من المنتخبين السويدي أو المكسيكي حيث سيتساوي الثلاثي في عدد النقاط (6 نقاط) لكل منهما.



أما في حالة حصول المنتخب الألماني علي 4 نقاط بالتعادل مع كوريا الجنوبية في الجولة الأخيرة، يمكنه الصعود مباشرة لدور الـ16 بشرط خسارة منتخب السويد أمام المكسيك في مباراته الأخيرة بالمجموعة، أو التعادل معه بشرط أن يكون فارق الأهداف بين المنتخبين السويدي والألماني لصالح الأخير.



في حالة خسارة المنتخب الألماني في الجولة الأخيرة أمام كوريا الجنوبية، يستطيع الصعود لدور الـ16 ولكن بشرط خسارة السويد في الجولة الأخيرة أمام المكسيك، وهنا سيكون رصيد السويد وألمانيا وكوريا 3 نقاط لكل منهما، وهنا يجب أن يكون فارق الأهداف بينهما لصالح منتخب ألمانيا ليتأهل مع المكسيك للدور التالي.





السويد:

يحتاج المنتخب السويدي للفوز في مباراته الأخيرة علي نظيره المكسيكي وخسارة المنتخب الألماني أو تعادله مع منتخب كوريا الجنوبية، ليصعد منتخب السويد رفقة المكسيك للدور ثمن النهائي مباشرة.



تعادل المنتخب السويدي مع نظيره المكسيكي بالجولة الأخيرة قد يصعد به أيضًا لدور الـ16 بالمونديال بشرط خسارة ألمانيا أمام كوريا الجنوبية وهنا تصعد السويد مباشرة، أو تعادل المنتخب الألماني أمام نظيره الكوري، وفي هذه الحالة يجب أن يكون فارق الأهداف معه لصالح المنتخب السويدي ليتأهل للدور التالي رفقة المكسيك.



أما في حالة خسارة السويد أمام المكسيك بالجولة الأخيرة يستطيع الصعود للدور ثمن النهائي بشرط أن يخسر المنتخب الألماني مباراته أمام منتخب كوريا الجنوبية علي أن يكون فارق الأهداف بين ألمانيا وكوريا والسويد لصالح الأخير.





كوريا الجنوبية:

يمتلك المنتخب الكوري فرصة وحيدة للصعود لدور الـ16 عن هذه المجموعة تتمثل في تحقيقه فوز كبير علي المنتخب الألماني بالجولة الأخيرة، بجانب خسارة منتخب السويد أمام المكسيك بعدد كبير من الأهداف، ليتساوي المنتخبات الثلاث ألمانيا والسويد وكوريا في رصيد النقاط (3 نقاط) ، وهنا يجب أن يكون فارق الأهداف بينهما لصالح المنتخب الكوري حتي يتأهل رفقة نظيره المكسيكي للدور التالي.